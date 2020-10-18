18.10.2020 (15:31)

Армейские тяжелоатлеты завоевали целую россыпь наград на первенстве России во Владимире

Во Владимире завершилось Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет. Армейцы завоевали 8 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Спортсмен ЦСКА Зулфат Гараев взял три «золота» Первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок U23 во Владимире в весовой категории до 67 кг. Армеец стал лучшим и в рывке (140 кг), и в толчке (170 кг), и в сумме двоеборья (310 кг). Третий результат в данном весе в сумме двоеборья показал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Аслан Бзасежев.

Даниил Вагайцев, выступающий в весовой категории до 109 кг, также стал обладателем трех золотых медалей – в рывке (176 кг), толчке (201 кг) и сумме двоеборья (377 кг). Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Дмитрий Гогичаев (до 109 кг) стал вторым в толчке (200 кг) и в сумме двоеборья (370 кг), а также третьим в рывке (170 кг). Еще один рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Александр Арефьев, также выступающий в данной весовой категории, показал третий результат в толчке (190 кг) и в сумме двоеборья (350 кг), а также стал четвертым в рывке (160 кг).

В весовой категории до 61 кг отличился рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Альберт Шарков. Представитель армейского Клуба показал лучший результат в рывке (120 кг) и в сумме двоеборья (257 кг), а также стал третьим в толчке (137 кг).

В женских соревнованиях представительница ЦСКА Ирина Фурдик, выступающая в весовой категории до 55 кг, стала второй в рывке (76 кг), а также шестой в толчке (87 кг) и четвертой в сумме двоеборья (163 кг).

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