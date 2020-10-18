18.10.2020 (15:27)

Армейская спортсменка первенствовала на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи в Италии

В итальянской Фьоренцуоле д’Арда завершилось Первенство Европы по велосипедному спорту на треке среди юниоров и молодежи.

В заключительный день чемпионата Европы спортсменка Центрального спортивного клуба Армии рядовой Мария Новолодская одержала победу в омниуме в категории U23.

Второе место заняла полька Виктория Пикулик. На третью ступень пьедестала почета поднялась литовская гонщица Оливия Балейсите.

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