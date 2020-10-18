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18.10.2020 (15:13)

В жилом комплексе технополиса «ЭРА» прошла акция «Наш дом, наш двор»

Сотрудники Технополиса «ЭРА» выступили инициаторами проведения акции по благоустройству жилого комплекса, а также в поддержку природы после пожара в заповеднике Большой Утриш. Каждому саженцу присвоена табличка с фамилией семьи, которая его высадила.

Также в рамках акции во дворе дома прошёл большой общий праздник. Семейные команды приняли участие в спортивной эстафете. Мужчины состязались в перетягивании каната и турнире по волейболу. Дети проявили свои творческие способности в конкурсе детского рисунка на асфальте. Лаборатория робототехники предоставила возможность ребятам управлять миниатюрными моделями военной техники.

К участию в мероприятии приглашены представители администрации города-курорта Анапы и предприятий-партнеров.

Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к экологическим проблемам. Организаторы надеются, что такой формат мероприятия станет доброй традицией не только Технополиса «ЭРА», но и других предприятий в Краснодарском крае.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра
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