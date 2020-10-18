18.10.2020 (14:56)

Пилоты армейской авиации ЮВО завершили сбор по горной подготовке в горах Кабардино-Балкарии

Более 70 летчиков боевых вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) завершили сбор по горной подготовке в горах Кабардино-Балкарии.

В течение месяца опытные инструкторы проводили с летчиками теоретические занятия по ориентированию и основам действий в горной местности. Особенностью обучения стала подготовка экипажей современных ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-8АМТШ к полетам в темное время суток с применением очков ночного видения.

В ходе сбора вертолетчики освоили навыки пилотирования при облете горных склонов, прохождении ущелий и преодолении перевалов на высотах от 1500 до 4000 м в светлое и темное время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.

Особое внимание уделялось обучению летчиков уверенному ориентированию по приборам, а также приемам эффективной и точной стрельбы из штатного вооружения вертолетов в горной местности.

По результатам сбора летчики получили допуск к выполнению задач в условиях высокогорья и подтвердили свою летную квалификацию. В учебном сборе было задействовано около 15 вертолетов армейской авиации ЮВО.

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