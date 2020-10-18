18.10.2020 (14:49)

Более 500 контрактников пополнило соединение ЮВО в Волгоградской области с начала года

Мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, в текущем году пополнило более 500 военнослужащих по контракту, что на 10% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Из числа прибывших более 250 человек заключили первый контракт с Минобороны РФ, также более 250 военнослужащих были переведены из других воинских частей ЮВО.

В настоящее время все военнослужащие назначены на соответствующие должности и приступили к исполнению своих обязанностей в составе подразделений.

Причинами, по которым военнослужащие выбирают данное соединение для дальнейшей службы, являются оснащенность современным вооружением и военной техникой, интенсивность боевой учебы, удобное расположение соединения, возможность получения служебного жилья, а также денежное довольствие, которое составляет от 30 до 50 тыс. рублей в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и решаемых подразделением задач.

Основные требования к кандидатам – образование не ниже полного среднего, годность к военной службе по медицинским показателям, выполнение нормативов физической подготовки на «хорошо» и «отлично», а также положительные результаты психологического тестирования.

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