18.10.2020 (11:11)

Более 19 тыс. прыжков с парашютом совершили Псковские десантники за 9 месяцев текущего года

Более 19 тыс. прыжков с парашютом совершили военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения за 9 месяцев 2020 года.

Личный состав совершенствовал свою воздушно-десантную подготовку совершая как плановые прыжки с парашютом из самолетов военно-транспортной (Ил-76мд, Ан-2) и вертолетов армейской авиации (Ми-8АМТШ) на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» (парашютная система специального назначения типа «крыло») на площадку приземления «Кислово» под Псковом, так и в ходе тактических и командно-штабных учений различного уровня.

Кроме того, военнослужащими соединения совершено более 300 прыжков с парашютом на незнакомую площадку приземления «Сахара» в Брестской области Республики Беларусь во время участия в совместном белорусско-российском тактическом «Славянское братство – 2020», которое прошло на полигоне «Брестский» отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь.

«Сложностей во время десантирования личного состава и техники на незнакомую площадку приземления не возникло», - отметил заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин, - «Мы должны всегда быть готовы к любой ситуации. Поэтому, это очень полезный для нас опыт» - подчеркнул заместитель командира соединения.

Свои глубокие знания и отличные навыки в воздушно-десантной подготовке личный состав соединения продемонстрировал в первой половине октября текущего года, когда успешно сдал итоговую проверку за 2020 год комиссии Командования ВДВ под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В рамках итоговой проверки личный состав соединения успешно сдал нормативы по укладке людских десантных парашютов (основного и запасного) на время, подготовке парашютиста к совершению прыжка (одевание парашюта, крепление оружия и снаряжения), а также действиям парашютиста в самолете, после отделения от летательного аппарата, в воздухе, а также в момент приземления, тем самым еще раз подтвердив, что воздушно-десантная подготовка является одним из основных предметов подготовки соединений и воинских частей ВДВ.

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