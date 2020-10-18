18.10.2020 (14:01)

На аэродроме транспортной авиации Западного военного округа проведена специальная обработка авиатехники

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного транспортного авиационного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО прошла специальная обработка авиационной техники.

Полную обработку прошла вся воздушная и наземная техника, находившаяся на территории аэродрома.

Военнослужащими была произведена дезинфекция кабин экипажей, салонов и отсеков, предназначенных для транспортировки личного состава.

Всего специальную обработку прошло свыше 20 единиц авиационной техники.

Для обработки были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ и специальное оборудование ДКВ-1, обеспечивающие сплошное покрытие объекты специальными растворами.

Также дезинфекции были подвергнуты фасады и внутренние помещения объектов инфраструктуры аэродрома.

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