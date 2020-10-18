18.10.2020 (13:54)

Инспекторы ВАИ в Бурятии провели профилактическую акцию «Автошина»

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия провели дополнительную профилактическую акцию «Автошина». В течение месяца инспекторы ВАИ проверяли состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений к эксплуатации в зимних условиях.

Были проверены сотни единиц военной техники, в их числе современные бронированные вездеходы «Тигр-М».

Целью акции стала оперативная подготовка автомобильной техники соединений к безопасному использованию в условиях зимних дорог.

В повседневной деятельности сотрудники ВАИ выполняют контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасности дорожного движения военного автомобильного транспорта воинских частей ВВО на территории Бурятии.

Ранее инспекторы ВАИ провели теоретические и практические занятия с водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку возвращения транспортных средств из рейса и проведению предрейсовой подготовки.

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