18.10.2020 (13:51)
В селе Акша Забайкальского края отреставрировали памятники в честь воинов, павших на полях сражений
В Парке Победы в селе Акше Забайкальского края состоялось открытие после ремонта памятников, установленных в честь воинов, павших на полях сражений.
В церемонии открытия и возложения венков приняли участие военнослужащие Восточного военного округа, а также представители местного управления.
Церемония прошла с отданием воинских почестей в атмосфере почитания подвига погибших воинов. Кроме того, в парке была проложена тротуарная плитка и бортовые камни.
Помимо этого, Парк Победы был обрамлен ограждением из лесонасаждений, которое через годы станет «живой изгородью».
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