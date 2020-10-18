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18.10.2020 (13:51)

В селе Акша Забайкальского края отреставрировали памятники в честь воинов, павших на полях сражений

В Парке Победы в селе Акше Забайкальского края состоялось открытие после ремонта памятников, установленных в честь воинов, павших на полях сражений.

В церемонии открытия и возложения венков приняли участие военнослужащие Восточного военного округа, а также представители местного управления.

Церемония прошла с отданием воинских почестей в атмосфере почитания подвига погибших воинов. Кроме того, в парке была проложена тротуарная плитка и бортовые камни.

Помимо этого, Парк Победы был обрамлен ограждением из лесонасаждений, которое через годы станет «живой изгородью».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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