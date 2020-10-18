18.10.2020 (13:45)
Военный оркестр выступил для курсантов учебного центра ВВО
На сцене клуба окружного учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, перед курсантами выступил военный оркестр общевойскового объединения, дислоцированного в регионе.
Событие прошло в творческой и праздничной обстановке. Тепло встреченные оркестранты играли с особым вдохновением. Зрители с азартом аплодировали военным музыкантам.
Под руководством начальника оркестра майора Александра Денисова военные музыканты исполнили произведения русской и мировой классики, оригинальной народной, эстрадной и инструментальной музыки.
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