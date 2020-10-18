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18.10.2020 (13:39)

Курсанты ДВОКУ высадили саженцы в возводимом сквере, имени Героя Советского Союза Юрия Кузнецова

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и юнармейцы Благовещенска приняли участие в высадке саженцев в возводимом сквере, имени Героя Советского Союза генерал-майора Юрия Кузнецова. Всего активистами высажено 70 рябин. Они украсят будущий сквер, возводимый рядом с прославленным училищем.

Решение о возведении сквера было принято недавно. С инициативой его возведения для жителей района города выступал сам Юрий Кузнецов, который скончался 24 января текущего года на 74 году жизни. Сквер будет представлять собой благоустроенную зону отдыха со скамейками, тротуарами, газонами, освещением, озеленением и большой детской площадкой. Строители уже приступили к работам.

Жизнь Юрия Кузнецова была неразрывно связана с ДВОКУ. С 1964 по 1968 год он обучался в училище, а с 1993 года по 2002 год являлся его начальником.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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