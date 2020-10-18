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18.10.2020 (13:35)

Экологический субботник проведен в объединении ВВО

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, состоялся экологический субботник.

Мероприятие проведено с минимальным привлечением личного состава и повышенными мерами предупреждения заболевания вирусными инфекциями.

Военнослужащие и члены их семей навели порядок в воинских частях, военных городках и на прилегающей к ним территориях. Проведены работы по уборке осенней листвы, травы и специальной обработке деревьев перед приходом низких температур. Облагорожены воинские памятники и постаменты.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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