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18.10.2020 (13:32)

В Бурятии специалисты накопительно-ипотечной системы дали квалифицированные ответы военнослужащим

В соединениях и частях общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе проведения правового часа состоялась беседа, в ходе которой специалисты накопительно-ипотечной системы (НИС) дали ответы на интересующие вопросы военнослужащих.

Так, военнослужащие получили ответы на вопросы в области функционирования НИС, порядку включения в систему, оформлению свидетельства целевого жилищного займа, особенностей приобретения жилых помещений и порядка снятия обременения при увольнении с военной службы.

Наиболее актуальными для военнослужащих стали вопросы по порядку, срокам оформления документов, расчетам положенных выплат участникам НИС и возможности погашения ранее полученного ипотечного кредита.

В мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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