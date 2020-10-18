18.10.2020 (13:26)

Юнармейцы Хабаровска примут участие в акции "От сердца к сердцу"

Воспитанники всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" примут участие в акции по сбору необходимых вещей малоимущим Хабаровчанам.

Благотворительная акция "От сердца к сердцу" состоится на Комсомольской площади краевой столицы.

Мероприятие направлено на помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным и многодетным семьям, и тем, кто остался без крова.

Юнармейцы поделятся с людьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, необходимыми вещами и продуктами первой необходимости, а также окажут поддержку тёплыми словами.

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