18.10.2020 (13:17)

Связисты Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по информационному обмену

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялась тренировка по информационному обмену, основной задачей которой была организация устойчивой защищённой связи между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам связи.

В рамках тренировки было скрытно развернуто более 20 подвижных полевых узлов связи на базе автомобильных базовых шасси. Военнослужащие провели их скрытие и обеспечили надежную охрану и оборону, отработали ряд нормативов по развёртыванию, а также обеспечению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи во всех диапазонах частот.

Для выполнения практических задач связисты использовали подвижные радиорелейные станции Р-409, Р-419Л1, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей» и др. Специалисты подвижных полевых узлов показали высокий уровень профессионального мастерства и готовности к выполнению учебно-боевых задач.

Руководство тренировкой осуществлял заместитель начальника штаба – начальник связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления объединения, который высоко оценил уровень подготовки младших специалистов связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице