18.10.2020 (13:07)
Зенитчики ЦВО провели соревнования по мини-футболу в Пензенской области
Военнослужащие зенитного ракетного соединения 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Пензенской области, провели соревнования по мини-футболу.
В матчах, которые проходили по олимпийской системе приняли участие более 50 военнослужащих, представляющих свои подразделения.
По итогам состязания первое место заняли военнослужащие ремонтной роты, второе и третье места поделили взвод управления первого дивизиона и рота связи, соответственно.
Победителям и призёрам вручили грамоты и медали. Победители представят соединение на турнире по мини-футболу среди соединений и воинских частей 2 общевойсковой армии.
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