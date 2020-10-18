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18.10.2020 (13:00)

В Подмосковье на полигоне «Алабино» проходят учения беспилотных летательных аппаратов «Элерон»

В Московской области на полигоне «Алабино» гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа проходят учения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Элерон» в рамках визуального контроля мероприятий по боевой подготовке в дневное и ночное время.

Одной из особенностей учения является изучение основ и способов ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности с использованием современных средств навигации, связи и разведки.

С помощью беспилотных летательных аппаратов была выполнена разведка маршрутов передвижения условного противника. Кроме того, расчеты БЛА осуществили передачу координат на пункт управления для корректировки огня.

К полетам, которые проводятся в полевых условиях на высотах от 1,3 до более 2 тысяч метров.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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