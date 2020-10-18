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18.10.2020 (12:46)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО завершились контрольные проверки за учебный год

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированных на территории 26 субъектов Российской Федерации, прошли контрольные проверки за 2020 учебный год.

В ходе мероприятия были проверены уровень боевой подготовки всего личного состава управления армии, состояние боевого дежурства, морально-психологическое состояние военнослужащих, соблюдение мер безопасности и воинской дисциплины.

Проводимые командно-штабные тренировки и контрольные занятия показали реальное состояние боевой готовности, боевой подготовки, а также уровень освоения вооружения, военной и специальной техники.

Проверки прошли более чем 30 соединениях и воинских частях объединения. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Западный военный округ
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