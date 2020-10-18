18.10.2020 (12:41)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по спортивному ориентированию

В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло состязание по военно-спортивному ориентированию на местности.

Соревнование проходило на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, в котором приняло участие 20 военнослужащих.

В ходе соревнования военнослужащие закрепили навыки быстрого ориентирования на местности, умение определять на топографической карте координаты своего местоположения и объектов условного противника.

На заключительном этапе соревнования военнослужащие совершили марш-бросок на 15 километров по пересеченной местности. От военнослужащих требовалось продемонстрировать свои навыки разведки, а именно выявить объекты условного противника и нанести их на карту согласно координатам.

Призёрам соревнования вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

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