18.10.2020 (12:18)
Военные автоинспекторы Республики Тыва проводят месячник безопасности дорожного движения
Инспекторы 3-й территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Республики Тыва Центрального военного округа (ЦВО) проводят занятия с личным составом в рамках месячника безопасности дорожного движения.
Целью проведения занятий является поддержание высокой дорожно-транспортной дисциплины, предупреждение дорожно-транспортных происшествий на служебном и личном транспорте, недопущение гибели и травматизма детей на дорогах, военнослужащих и гражданских лиц при эксплуатации автомобильного транспорта.
В рамках месячника также проводится комплекс занятий со сдачей зачетов на знание правил дорожного движения и мероприятия по изучению требований мер безопасности, связанных с управлением автомобильной техникой в осенне-зимний период эксплуатации.
Кроме того, организован осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Месячник безопасности военной службы проводится с 1 по 30 октября 2020 года.