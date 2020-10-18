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18.10.2020 (12:18)

Военные автоинспекторы Республики Тыва проводят месячник безопасности дорожного движения

Инспекторы 3-й территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Республики Тыва Центрального военного округа (ЦВО) проводят занятия с личным составом в рамках месячника безопасности дорожного движения.

Целью проведения занятий является поддержание высокой дорожно-транспортной дисциплины, предупреждение дорожно-транспортных происшествий на служебном и личном транспорте, недопущение гибели и травматизма детей на дорогах, военнослужащих и гражданских лиц при эксплуатации автомобильного транспорта.

В рамках месячника также проводится комплекс занятий со сдачей зачетов на знание правил дорожного движения и мероприятия по изучению требований мер безопасности, связанных с управлением автомобильной техникой в осенне-зимний период эксплуатации.

Кроме того, организован осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Месячник безопасности военной службы проводится с 1 по 30 октября 2020 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , ВАИ
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