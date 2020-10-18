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18.10.2020 (12:00)

В Симферополе прошла торжественная церемония вступления школьников в «Юнармию»

На мемориальном комплексе жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь «Красный»» в Симферопольском районе прошла торжественная церемония вступления учащихся одной из общеобразовательных школ в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Поздравить юнармейцев и вручить им значки и юнармейские книжки прибыли представители армейского корпуса Черноморского флота , государственного образовательного учреждения дополнительного образования «Крымпатриотцентра», а также руководство регионального штаба движения «Юнармия».

Более 30 школьников перед строем своих товарищей дали клятву верности своему Отечеству и пообещали с честью нести высокое звание юнармейца.

Справочно:

ВВПОД «Юнармия» было создано по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в 2016 году. Основной целью движения является воспитание у допризывной молодёжи патриотизма и подготовка к службе в рядах Вооружённых сил Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Юнармия
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