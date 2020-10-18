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18.10.2020 (10:30)

В Тамбовской области в ходе осеннего призыва направят в войска 900 юношей

В Тамбовской области на сборном пункте готовятся принять первых призывников, при этом первостепенное внимание уделено защите их здоровья. Приняты необходимые меры, чтобы не допустить нарушения противоэпидемиологических мер.

Военнослужащие ЗВО оказывают помощь в дезинфекции территории и объектов отделов военкомата.

«Все призывники проходят медицинские комиссии, соблюдая меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Каждого призывника на областном сборном пункте проверят на коронавирус, обеспечат средствами защиты дыхания и дезинфекции», - сообщил военный комиссар Тамбовской области Алексей Доготер.

Всего осенью планируют призвать на военную службу в Тамбовской области порядка 900 человек.

Призывники из Тамбовской области служат в военных частях по всей территории страны, включая войска специального назначения и Президентский полк.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
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