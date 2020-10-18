18.10.2020 (10:00)

В Новороссийске инспекторы ВАИ проводят месячник безопасности дорожного движения

В Новороссийском гарнизоне инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) проводят месячник безопасности дорожного движения.

Всего в мероприятии, стартовавшем с 1 октября, примут участие более 5 тысяч военнослужащих различных воинских частей, дислоцированных в Новороссийске.

Комплекс профилактических мероприятий месячника проводится в целях поддержания высокой дорожно-транспортной дисциплины, как с военными водителями, так и с военнослужащими-водителями личного автомобильного транспорта. Работа с водителями ведется на территории воинских частей и на маршрутах следования воинских колонн.

На стационарных и подвижных постах инспекторы ВАИ ведут учет водителей и транспортных средств, проверяют путевую документацию, противопожарное оборудование и средства первой медицинской помощи.

Также в ходе месячника будет организован осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения. Всем водителям будут доведены изменения, внесённые в ПДД за последнее время.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице

К списку новостей

Мероприятие направлено на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими.