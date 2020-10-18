18.10.2020 (10:00)
В Новороссийске инспекторы ВАИ проводят месячник безопасности дорожного движения
В Новороссийском гарнизоне инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) проводят месячник безопасности дорожного движения.
Всего в мероприятии, стартовавшем с 1 октября, примут участие более 5 тысяч военнослужащих различных воинских частей, дислоцированных в Новороссийске.
Комплекс профилактических мероприятий месячника проводится в целях поддержания высокой дорожно-транспортной дисциплины, как с военными водителями, так и с военнослужащими-водителями личного автомобильного транспорта. Работа с водителями ведется на территории воинских частей и на маршрутах следования воинских колонн.
На стационарных и подвижных постах инспекторы ВАИ ведут учет водителей и транспортных средств, проверяют путевую документацию, противопожарное оборудование и средства первой медицинской помощи.
Также в ходе месячника будет организован осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения. Всем водителям будут доведены изменения, внесённые в ПДД за последнее время.Мероприятие направлено на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими.