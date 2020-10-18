18.10.2020 (08:45)

Военные повара проведут мастер-классы по приготовлению национальных блюд в Международный день повара

Около 1000 военных поваров проведут кулинарные мастер-классы по приготовлению национальных блюд во всех воинских частях Центрального военного округа, а также на военных базах в Таджикистане и Киргизии в Международный день повара, который празднуется 20 октября.

Поварам будет дано два часа на приготовление нескольких блюд по выбору. В общее меню включены борщ по-сибирски, уральские пельмени, чахохбили, плов, блины с мясом и рыбой, суп-куллама со сметаной по-татарски, хуужуур (пирожки с мясом по-тувински). На военных базах в Центральной Азии военнослужащие приготовят шурпу, лагман, дымдаму (тушеные овощи с мясом), бешбармак и национальные салаты из свежих овощей.

Главная сложность будет заключаться в том, что для приготовления будут использоваться только те продукты, которые входят ежедневный рацион питания военнослужащего. Кроме того, военные шеф-повара будут готовить как в полевых условиях, так и в стационарных столовых воинских частей.

Международный день повара проводятся во всех соединениях и воинских частях округа с целью определения путей дальнейшего улучшения организации продовольственного обеспечения личного состава, повышения уровня специальной подготовки специалистов продовольственной службы.

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