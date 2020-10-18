18.10.2020 (08:33)

В 201-й военной базе РФ завершилась первая неделя контрольных занятий по предметам боевой подготовки

В подразделениях 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане, завершилась первая неделя контрольных занятий по предметам боевой подготовки за 2020 учебный год.

На горном полигоне Ляур мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских гаубиц 2С1, 2С3.

Военнослужащие отработали нормативы по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите. Водители и экипажи боевых машин выполнили контрольные упражнения по вождению колесной и гусеничной техники. Кроме того, были проверены вопросы, связанные с организацией боевого дежурства, состоянием вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, организацией всестороннего обеспечения деятельности войск.

Сдача итоговой проверки завершится 22 октября.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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