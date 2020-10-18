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18.10.2020 (00:46)

С начала года морская авиация Тихоокеанского флота обеспечила выполнение более 7 тыс. прыжков с парашютом военнослужащими различных подразделений флота

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморском крае с начала текущего года обеспечили выполнение более 7 тысяч прыжков с парашютом военнослужащими различных подразделений ТОФ. Парашютные прыжки выполнялись со всех типов транспортных самолетов   и вертолетов, стоящих на вооружении смешанных авиационных полков.

Значительная часть выполненных прыжков приходится на долю военнослужащих соединений морской пехоты флота, которые отрабатывали прыжки с оружием и дополнительным снаряжением. В ряде случаев приземление выполнялось на необорудованные площадки.

Также с самолётов ТОФ производилось плановое десантирование летного состава морской авиации, специальных подразделений флота и спасательных парашютно-десантных групп.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Морская авиация , Самолеты
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