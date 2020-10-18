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18.10.2020 (00:43)

Летный состав морской авиации Тихоокеанского флота сдаёт нормативы по физической подготовке

На Камчатке, на аэродроме Елизово, проходит плановая проверка физической подготовки личного состава отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на Северо-востоке России. Она проводится в рамках контрольной проверки войск и сил за летний период обучения.

Военнослужащие выполняют физические упражнения, направленные на определение уровня их физической выносливости, силу и быстроту. В частности летчики сдают кросс на дистанциях 1 и 3 километра, пробуют свои силы стометровой дорожке и в челночном беге 10Х10, выполняют подтягивание на перекладине. Нормы физической нагрузки определяются в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего.

Общая оценка физической подготовки личного состава авиаполка будет выставлена в соответствии с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Физподготовка
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