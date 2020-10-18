18.10.2020 (01:00)

В дальневосточном соединении дальней авиации прошел турнир по волейболу

В Амурской области на базе авиационного соединения дальней авиации прошел турнир по волейболу.

В соревнованиях приняли участие команды авиационных полков и подразделений соединения, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях.

Всего в чемпионате соревновали 10 команд.

Спортивные состязания проведено под руководством помощника командира авиационного соединения по физической подготовке гвардии майора Сергея Богомолова.

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