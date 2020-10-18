Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.10.2020 (01:00)

В дальневосточном соединении дальней авиации прошел турнир по волейболу

В Амурской области на базе авиационного соединения дальней авиации прошел турнир по волейболу.

В соревнованиях приняли участие команды авиационных полков и подразделений соединения, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях.

Всего в чемпионате  соревновали 10 команд.

Спортивные состязания проведено под руководством помощника командира авиационного соединения по физической подготовке гвардии майора Сергея Богомолова.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
Экипажи ВТА выполнили полеты в сложных метеоусловиях и отработали действия в нештатных ситуациях
Российские военные базы в Центральной Азии перевооружены на современные транспортные вертолеты
Российские летчики в Таджикистане обеспечили огневую поддержку с воздуха наступающим мотострелкам
В Белоруссии на учении «Нерушимое братство-2020» впервые отработали доставку гуманитарного груза на внешней подвеске вертолета

Метки:
Спорт , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false