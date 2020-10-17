17.10.2020 (20:55)

Морская авиация Балтийского флота нанесла бомбовый удар по полигону в Калининградской области

В рамках плановой боевой учебы экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота отработали нанесение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне в восточной части Калининградской области.

Самолеты морской авиации флота отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям. Лётчики выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами ДОСАБ-100Т и П-50Т.

Упражнение выполнялись на высотах от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области.

Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения.

В полетах было задействовано порядка десяти экипажей Су-24М и Су-30СМ.

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