17.10.2020 (17:47)

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Министерства обороны Российской Федерации окажут помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Республики Абхазия.

17 октября 2020 г. подразделения РХБЗ армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выдвинулись из пункта постоянной дислокации в Республику Абхазия.

В настоящее время колонна из 11 специальных автомобилей, в составе которой авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. Колонна за время движения преодолеет более 800 километров.

В составе отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения личный состав провёл технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы, случаев COVID-19 и других заболеваний не выявлено.

По прибытии на место подразделения РХБЗ ЧФ развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

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