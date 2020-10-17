17.10.2020 (17:38)

Военным ЦВО вручили знаки отличия и благодарности по итогам учения "Нерушимое братство" в Беларуси

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) получили знаки отличия и благодарности по итогам командно-штабного учения Миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020».

Торжественная церемония закрытия учения проходила на плацу 103 гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь в Витебской области. В нем приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, Министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Они поблагодарили участников учения за хорошие показатели и слаженную работу во время практических действий.

Завершилось мероприятие исполнением гимна ОДКБ и прохождением военнослужащих торжественным маршем.

Учение проходило на полигоне "Лосвидо" в течение 5 дней под руководством Командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майора Вадима Денисенко. В нем участвовали контингенты государств – членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников учения составила более 900 человек, было задействовано свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе БПЛА и 6 вертолетов.

Организация и проведение данных мероприятий осуществлялась в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.

Все плановые мероприятия учения проводились с соблюдением строгих санитарных и эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

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