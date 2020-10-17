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17.10.2020 (17:36)

Отряд кораблей и судов Северного флота сформирован в Средиземном море

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай» приступили к выполнению поставленных задач дальнего похода в Средиземном море в составе отряда под командованием начальника штаба бригады противолодочных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика. Североморцы отработают совместное маневрирование, проведут ряд учений и совершат деловые заходы в порты ряда стран региона. Возвращение отряда в Североморск планируется до конца года.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» действует в Средиземном море с начала августа. Он совершил деловые заходы в Алжир, Кипр и Сирию, провёл несколько учений по противовоздушной обороне и по поиску подводных лодок в районах выполнения задач похода, а также отработал совместное учение с кораблями Черноморского и дальней противолодочной авиацией Северного флотов.  За всё время плавания корабль прошёл более 19 тысяч морских миль.

Средний морской танкер «Академик Пашин» совершает свой первый дальний поход. Он был принят в состав Северного флота в начале 2020 года,  а прибыл в Средиземное море в сентябре.

Спасательное буксирное судно «Алтай» накануне вошло в Средиземное море из Красного через Суэцкий канал. Судно входит в состав отдельного отряда спасательных судов Северного флота и предназначено для поисково-спасательного обеспечения сил флота в море, в том числе во время дальних походов. СБС «Алтай» неоднократно принимал участие в походах кораблей и судов Северного флота в Арктику, Атлантику и в Средиземное море.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли
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