17.10.2020 (17:20)

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов: В Военно-Морском Флоте создана эффективная система модернизации, ремонта и сервисного обслуживания спасательных глубоководных аппаратов.

«В рамках выполнения первого этапа «Концепции поисково-спасательного обеспечения» в ВМФ России создана и успешно функционирует система модернизации, планового ремонта и сервисного обслуживания спасательных глубоководных аппаратов типа «Приз», способных погружаться на глубины до 1000 метров и спасательных глубоководных аппаратов типа «Бестер», способных погружаться на глубины до 700 метров. Эти аппараты предназначены для оказания помощи аварийным подводным лодкам и спасения подводников»-сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Он, также отметил, что «за последние годы 6 (шесть) спасательных глубоководных аппаратов, входящих в состав служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов, прошли необходимый цикл модернизации и ремонта на предприятиях»

«В 2019 году я утвердил новую программу ремонта, модернизации, сервисного обслуживания стоящих на вооружении флотов ВМФ России спасательных глубоководных аппаратов. Программа разработана Главным командованием ВМФ во взаимодействии с промышленностью. Она рассчитана на период более 10 лет и предусматривает, наряду с модернизацией и ремонтом, и работу по созданию следующего поколения спасательных глубоководных аппаратов», - сообщил Адмирал Николай Евменов.

По информации Главкома ВМФ России, «16 октября я на «Канонерском судоремонтном заводе» в Санкт-Петербурге завершен ремонт и модернизация спасательного глубоководного аппарата «АС-28» (типа «Приз») для службы поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота. Аппарат прошел ряд испытаний, в ближайшие дни начнется его доставка в Севастополь. В 2021 году на «Канонерском заводе» будет завершена модернизация и ремонт автономного спасательного глубоководного подводного аппарата «АС-36» «Бестер» Северного флота. В настоящее время ведутся работы по обновлению ряда систем аппарата, что значительно усилит эффективность его характеристик и расширит возможности по оказанию помощи аварийным подводным лодкам. Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах жизнеобеспечения. Экипажи спасательных глубоководных аппаратов имеют практический опыт их эксплуатации и регулярно участвуют в проводимых Главным командованием ВМФ учениях по организации поисково-спасательного обеспечения. В частности, на каждом флоте в обязательном порядке, ежегодно отрабатывается оказание помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Такие учения максимально приближены к реальной обстановке, что позволяет качественно подготовить флотских спасателей»

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