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17.10.2020 (14:30)

В Санкт-Петербурге на «Канонерском судоремонтном заводе» завершен ремонт и модернизация спасательного глубоководного аппарата «АС-28» типа (АС) "Приз" для Черноморского флота.

В Санкт-Петербурге на «Канонерском судоремонтном заводе» завершен плановый ремонт и модернизация спасательного глубоководного аппарата «АС-28», предназначенного для оказания помощи аварийным подводным лодкам, лежащим на грунте на глубинах до 1000 метров и спасения подводников.  О завершении ремонта и модернизации спасательного глубоководного аппарата и готовности его транспортировки из

Санкт-Петербурга в Севастополь доложено Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову.

В ходе ремонта и модернизации на «АС-28» был обновлен ряд бортовых систем, включая радиотехническое оснащение. Экипаж спасательного глубоководного аппарата «АС-28» и сотрудники «Канонерского судоремонтного завода» провели все этапы испытаний в акватории Балтийского моря.

В рамках реализации концепции поисково-спасательного обеспечения Главное командование ВМФ осуществляет программу   регулярного ремонта,   модернизации  и сервисного обеспечения глубоководных автономных подводных поисково-спасательных аппаратов (АС) типа «Приз» и «Бестер», состоящих на вооружении служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов ВМФ России.

Экипажи спасательных глубоководных аппаратов прошли специальную подготовку и имеют практический опыт их эксплуатации.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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