17.10.2020 (17:07)

МРК «Советск» уничтожил средства воздушного нападения условного противника

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Советск», во время выхода в море, выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

В рамках планового мероприятия боевой подготовки экипаж провел тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб.

Для обеспечения стрельб был привлечен самолет морской авиации Балтийского флота Су-24, который в районе боевой подготовки сбросил специальные светящиеся мишени-авиабомбы САБ-250.

На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажем корабля были выполнены практические стрельбы из корабельных комплексов АК-176МА и АК-630М, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

После выполнения стрельб по воздушной цели экипажем МРК была отработана задача по расстрелу плавающей мины с использованием 30-мм артиллерийского комплекса.

В ближайшее время специалисты ракетно-артиллерийской боевой части корабля отработают нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям с выполнением электронных ракетных пусков.



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