17.10.2020 (17:07)
МРК «Советск» уничтожил средства воздушного нападения условного противника
Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Советск», во время выхода в море, выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.
В рамках планового мероприятия боевой подготовки экипаж провел тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб.
Для обеспечения стрельб был привлечен самолет морской авиации Балтийского флота Су-24, который в районе боевой подготовки сбросил специальные светящиеся мишени-авиабомбы САБ-250.
На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажем корабля были выполнены практические стрельбы из корабельных комплексов АК-176МА и АК-630М, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.
После выполнения стрельб по воздушной цели экипажем МРК была отработана задача по расстрелу плавающей мины с использованием 30-мм артиллерийского комплекса.
В ближайшее время специалисты ракетно-артиллерийской боевой части корабля отработают нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям с выполнением электронных ракетных пусков.