17.10.2020 (17:05)

Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии ЗВО применили кумулятивные боеприпасы в рамках контрольных стрельб

В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие танкового полка Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа применили кумулятивные боеприпасы в рамках контрольных стрельб.

Экипажи танков Т-72Б3 вели огонь из 125-мм гладкоствольных орудий по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующих танки, низколетящие вертолеты и позиции гранатометчиков условного противника на дистанции от 1000 до 2000 метров. Для поражения тяжело бронированных целей танкисты применили кумулятивные боеприпасы с повышенной бронепробиваемостью.

Первым выполнил упражнение контрольных стрельб, показав пример личному составу, командир танкового полка полковник Алексей Поляков.

В боевых стрельбах приняли участие более 100 военнослужащих, а также было задействовано порядка 30 военной и специальной техники танковой армии ЗВО.



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