17.10.2020 (17:03)

В Московской области военнослужащие бригады управления танковой армии ЗВО провели ночные боевые стрельбы в рамках контрольных занятий

В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие бригады управления гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели ночные боевые стрельбы в рамках контрольных занятий.

В ходе выполнения стрелковых упражнений применялись трассирующие боеприпасы для целеуказания или корректировки огня в условиях плохой видимости. Мишени, имитирующие живую силу условного противника на различных дальностях, были поражены из стрелкового оружия – автоматов АК-74М, АКС-74У.

К занятиям в ночных условиях привлечено около 120 военнослужащих бригады управления танковой армии ЗВО. Особое внимание в ходе проведения ночных стрельб уделялось требованиям безопасности. Стрельбы прошли под руководством командира бригады управления танковой армии ЗВО полковника Александра Горлова.



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