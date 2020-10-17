17.10.2020 (16:38)

В Псковской области на базе бригады спецназа ЗВО завершился чемпионат по армейской тактической и практической стрельбе

Сегодня в Псковской области на базе отдельной бригады специального назначения Западного военного округа завершился чемпионат по армейской тактической и практической стрельбе на кубок губернатора региона, в котором приняли участи более 100 участников в составе 30 команд.

Стрелкам предстояло принять участие в 13 упражнениях, в которых оценивалось не только меткость стрельбы, но и правильность тактических действий, а также слаженность команд. Военнослужащие, ветераны и представители силовых структур северо-западного региона использовали автоматы, пистолеты и винтовки различных моделей для поражения ростовых, грудных и головных мишеней, а также других целей на расстояниях от 5 до 200 м.

От Западного военного округа участвовали военнослужащие подразделений спецназа и разведки из Псковской, Тамбовской, Нижегородской, Ленинградской и Калининградской областей.



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