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17.10.2020 (16:36)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по связи для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали показательное занятие по связи для юнармейцев, приуроченное ко Дню военного связиста.

В рамках проведения мероприятия военнослужащие рассказали около 50 юнармейцам историю возникновения праздника и тактико-технические характеристики, и возможности эксплуатируемых средств связи в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В ходе показного занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали порядок выполнения нормативов по развертыванию подвижной радиостанции средней мощности (Р-161А2М) и установлению связи.

Личный состав ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает подобные мероприятия для юнармейцев.

Пресс-служба Западного военного округа
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