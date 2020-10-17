17.10.2020 (16:36)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по связи для юнармейцев
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали показательное занятие по связи для юнармейцев, приуроченное ко Дню военного связиста.
В рамках проведения мероприятия военнослужащие рассказали около 50 юнармейцам историю возникновения праздника и тактико-технические характеристики, и возможности эксплуатируемых средств связи в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В ходе показного занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали порядок выполнения нормативов по развертыванию подвижной радиостанции средней мощности (Р-161А2М) и установлению связи.
Личный состав ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает подобные мероприятия для юнармейцев.