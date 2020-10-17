17.10.2020 (15:09)

Более 600 юношей будут направлены в войска военкоматом Калужской области в ходе осеннего призыва

Более 600 юношей будут направлены в войска военным комиссариатом Калужской области в ходе осеннего 2020 года призыва. Призывникам предстоит служить в различных подразделениях, в том числе десять из них будут отобраны в Президентский полк.

«Калужане служат в различных регионах Российской Федерации. На каждого призывника заводится персональная электронная карта, на которую заносятся его персональные данные, биометрические характеристики, информация, куда он будет направлен для прохождения службы. Отправка призывников по месту службы будет проходить с 20 октября по 25 декабря. На сегодняшний день приступили к работе 26 призывных комиссий, в том числе и муниципальных собраний. Призывные комиссии, сборные пункты имеют все необходимое оснащение для работы в период пандемии: маски, термометры, дезинфицирующие средства. Предусмотрены мероприятия для минимизации рисков заражения новой коронавирусной инфекцией», - сообщил военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков.

Также каждый призывник получит сим-карту, несессер с предметами гигиены и дезинфекции, комплект военной формы. На каждого оформляется банковская карта.



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