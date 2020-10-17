17.10.2020 (15:07)
В подмосковном Лыткарине состоялась церемония чествования воспитанников отрядов регионального отделения «Юнармии»
В подмосковном Лыткарине состоялась торжественная церемония чествования воспитанников отрядов регионального отделения «Юнармии», подшефных соединениям и воинским частям Западного военного округа.
В рамках мероприятия медали и грамоты вручили 37 командирам отрядов и воспитанникам. Четверо были награждены памятными медалями «90-лет Московской области» за активную общественную деятельность в регионе, один активист – медалью «За заслуги в юнармейском движении». Двенадцать юнармейцев отмечены благодарностями регионального штаба общественного движения «Юнармия» Московской области.
Юнармейцы приняли активное участие в сохранение исторической памяти, являясь участниками поискового движения, а также в оказании помощи ветеранам и пожилым людям в период самоизоляции.