17.10.2020 (15:07)

В подмосковном Лыткарине состоялась церемония чествования воспитанников отрядов регионального отделения «Юнармии»

В подмосковном Лыткарине состоялась торжественная церемония чествования воспитанников отрядов регионального отделения «Юнармии», подшефных соединениям и воинским частям Западного военного округа.

В рамках мероприятия медали и грамоты вручили 37 командирам отрядов и воспитанникам. Четверо были награждены памятными медалями «90-лет Московской области» за активную общественную деятельность в регионе, один активист – медалью «За заслуги в юнармейском движении». Двенадцать юнармейцев отмечены благодарностями регионального штаба общественного движения «Юнармия» Московской области.

Юнармейцы приняли активное участие в сохранение исторической памяти, являясь участниками поискового движения, а также в оказании помощи ветеранам и пожилым людям в период самоизоляции.



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