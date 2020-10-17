17.10.2020 (14:54)

Детская творческая студия ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» готовится к первому выступлению

Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» открыл детскую творческую студию.

Ансамбль начал проводить обучение детей от 4 до 17 по направлениям вокала, хора, актерского мастерства и хореография, с привлечением опытных педагогов и солистов ансамбля.

Первое выступление детской студии будет приурочено к Дню Ракетных войск стратегического назначения. Юные дарования планируют представить вокальные композиции и танцевальные номера.

Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 7 тыс. концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

Многие артисты Ансамбля награждены почетными званиями: «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», и они с радостью готовы дарить свой талант молодому поколению начинающих артистов.

Ансамбль известен своими выступлениями и колоритными национальными костюмами, великолепными аранжировками известных мелодий, высоким профессионализмом, фирменным стиле и яркими выступлениями.

За 40 лет творческой жизни произведения в исполнении ансамбля «Красная звезда» были широко представлены на радио и телевидении.



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