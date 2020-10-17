17.10.2020 (14:49)

В Волгоградском гарнизоне проведена конференция по организации питания военнослужащих

На базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) под руководством начальника продовольственной службы соединения майора Алексея Тарасова проведена конференция по организации питания в Волгоградском гарнизоне.

В мероприятии приняли участие начальники продовольственных служб соединений и воинских частей гарнизона, а также руководящий состав аутсорсинговых компаний, оказывающих услуги по организации питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

По итогам конференции определены способы и пути дальнейшего совершенствования организации питания личного состава, осуществлен обмен передовым опытом работы по улучшению рациона питания личного состава, а также военнослужащих, находящихся на излечении в военных медицинских учреждениях, и других категорий лиц.

На конференции также были затронуты вопросы по улучшению ассортимента блюд, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и содержания запасов продовольствия.



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