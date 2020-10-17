17.10.2020 (14:47)

Снайперы ЮВО в Южной Осетии провели «снайперский дуэли» и отработали стрельбу на максимальных дальностях

Снайперы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели «снайперские дуэли» и отработали стрельбу на максимальных дальностях в Южной Осетии.

В рамках учений на полигоне «Дзарцеми» российские снайперы, работая в снайперских парах, провели «снайперские дуэли» и уничтожили живую силу незаконных вооруженных формирований на предельно дальних дистанциях, работая из скрытых огневых позициях, которые оборудовались на деревьях, в заброшенных зданиях и завалах.

Также снайперы работали совместно с разведчиками, которые проводили поиск и обнаружение условного противника с помощью беспилотников и передавали данные об их местоположении снайперским группам.

После получения данных о передвижении групп условных террористов снайперы получали приказ на их уничтожение, после чего скрытно выдвигались и занимали выбранные позиции, а затем уничтожили условных террористов.

Особое внимание на этих учениях уделялось вопросам групповой подготовки, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств разведки и применению подручных средств для маскировки.

В учениях приняло участие более 500 военнослужащих ЮВО.



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