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17.10.2020 (14:28)

Экипажи ВТА выполнили полеты в сложных метеоусловиях и отработали действия в нештатных ситуациях

Полеты проходили в сложных метеорологических условиях при низкой и плотной облачности.

Экипажи военно-транспортной авиации отработали порядок действий в различных нештатных ситуациях. Особое внимание уделялось действиям экипажа при посадке самолетов с уходом на второй круг и отработке взаимодействия с группами руководства полетами на аэродромах. В частности летчики выполняли проход над взлетно-посадочной полосой на малых и предельно малых высотах, менее 50 метров.

Полеты военно-транспортной авиации проводятся регулярно в пунктах постоянной дислокации  для поддержания высокого профессионализма экипажей.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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