17.10.2020 (14:28)
Экипажи ВТА выполнили полеты в сложных метеоусловиях и отработали действия в нештатных ситуациях
Полеты проходили в сложных метеорологических условиях при низкой и плотной облачности.
Экипажи военно-транспортной авиации отработали порядок действий в различных нештатных ситуациях. Особое внимание уделялось действиям экипажа при посадке самолетов с уходом на второй круг и отработке взаимодействия с группами руководства полетами на аэродромах. В частности летчики выполняли проход над взлетно-посадочной полосой на малых и предельно малых высотах, менее 50 метров.
Полеты военно-транспортной авиации проводятся регулярно в пунктах постоянной дислокации для поддержания высокого профессионализма экипажей.