17.10.2020 (14:11)

Более 50 различных целей поразили артиллеристы-десантники гвардейского артиллерийского полка Новороссийского соединения ВДВ в ходе занятия по стрельбе и управлению огнем на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае

В соответствии с планом подготовки Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, а полигоне "Раевский" в Краснодарском крае, в рамках итоговой проверки за 2020 год, проведено контрольное занятие по стрельбе и управлению огнем с гаубичным артиллерийским дивизионом гвардейского артиллерийского полка соединения, дислоцированного в г. Анапе.

Военнослужащие продемонстрировали свои знания, навыки и умения в поражении противника из 122-мм гаубиц Д-30, как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой на дальности до 5 километров, со сменой огневых позиций.

«Основной целью занятия является определение готовности к действиям по боевому предназначению, которое проводится с боевой стрельбой» - отметил командир гвардейского артиллерийского гвардии полковник Александр Калиш.

При проведении занятия в составе подразделений, личный состав выполнил нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению, а также правильной корректировке огня. В ходе боевых стрельб расчеты поразили более 50 целей, имитирующих командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника.

По итогам контрольного занятия, действия артиллеристов гаубичного дивизиона полка были оценены на «хорошо». По окончании занятия, дивизион возвратился в пункт постоянной дислокации, где были проведены все положенные противоэпидемические мероприятия, вооружение и военная техника обслужены и поставлены в режим хранения.

Всего в занятии было задействовано около 200 военнослужащих гаубичного артиллерийского дивизиона гвардейского артиллерийского полка соединения, а также более 20 единиц боевой и специальной техники.



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