17.10.2020 (14:04)

Офицеров штаба 41 общевойсковой армии ЦВО проверили на уровень физической подготовленности

Офицеров штаба 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) проверили на уровень физической подготовленности в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

Военнослужащие сдавали нормативы по трем видам физических показателей: силы, быстроты и выносливости. В зависимости от возрастной группы упражнение на силу по выбору сдающего заключалось в подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, либо толчком двух гирь, весом по 24 кг каждая. Быстрота проверялась дистанциями в 60, 100 метров, а также челночным бегом 10х10 метров. Результаты кросса в 1000 метров и 3000 метров показали уровень физической выносливости офицеров.

К сдаче нормативов по физической подготовке было привлечено более 100 офицеров управления объединения.

По итогам результатов проверки уровня физической подготовки, военнослужащие, которые успешно пройдут испытания и покажут необходимый результат в своей возрастной группе имеют все шансы на получение ежемесячной надбавки к своему денежному содержанию.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице