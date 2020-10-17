17.10.2020 (13:22)

Отдельному медицинскому отряду Ивановского гвардейского соединения ВДВ исполнилось 76 лет

На минувшей неделе отдельный медицинский отряд (аэромобильный) Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отметил 76-0ю годовщину образования.

Образованный в октябре 1944 года в суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 176 отдельный медико-санитарный батальон вошел в состав 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

С первых же дней военным медикам пришлось применить свои знания и опыт во время боевых действий на Карельском фронте, в боях по освобождению Венгрии и Чехословакии.

В послевоенные годы и по настоящее время военнослужащие отдельного медицинского отряда принимают активное участие во всех значимых событиях в которых задействован личный состав Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Личный состав военных медиков-десантников был в первых рядах и принял активное участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году, в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона и миротворческой операции на территории республик бывшей Югославии, в операции по принуждению Грузии к миру, а также оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией в составе группы военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в марте-апреле текущего года.

И сегодня личный состав отдельного медицинского отряда всегда готов выполнить любую поставленную задачу, в том числе, осуществив десантирование парашютным способом с последующим развертыванием мобильного госпиталя и оказанием квалифицированной медицинской помощи личному составу соединения.



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