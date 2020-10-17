17.10.2020 (13:11)

В Главном управлении военной полиции Министерства обороны РФ проведена встреча офицеров Главного управления военной полиции и профессорско-преподавательского состава Московского высшего общевойскового командного училища

В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации, под руководством начальника Главного управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Сергея Кураленко проведена встреча офицеров Главного управления военной полиции и профессорско-преподавательского состава Московского высшего общевойскового командного училища, в ходе которой были обсуждены отдельные направления работы по повышению эффективности обучения курсантов училища по специальности «применение подразделений военной полиции»

Данной встрече предшествовала работа, по совершенствованию форм и способов применения военной полиции, в ходе проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе при проведении специального учения с органами, воинскими частями и подразделениями военной полиции «Страж-2020». Учтено и поступление на вооружение военной полиции современных образцов специальных средств военной полиции.

Подготовка курсантов по специальности «применение подразделений военной полиции» успешно ведется на базе Московского высшего общевойскового командного училища с 2017 года, а первый выпуск профессиональных кадров военной полиции состоится в 2021 году.



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