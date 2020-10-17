17.10.2020 (13:05)

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота стартовал конкурс на лучший календарь на 2021 год

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) стартовал конкурс на лучший календарь на 2021 год.

Макеты календарей разрабатываются военнослужащими в форматах карманного, настольного и настенного плакатов, а также перекидных календарей, как в цветном, так и в чёрно-белом вариантах.

По условиям конкурса на календарях необходимо отразить объекты, корабли и события, связанные с деятельностью своей воинской части. Критериями для оценки работ станет содержательность, степень информативности и выразительность.

По итогам конкурс будут отобраны работы в номинациях «Лучший календарь воинской части» и «Лучший оригинальный календарь». Лучшие макеты календарей будут представлены на общефлотский конкурс.

Мероприятие проводится с целью повышения творческой активности военнослужащих, формирования и поддержания положительного имиджа Вооруженных сил Российской Федерации.

В конкурсе принимают участие около 500 военнослужащих из 10 соединений и воинских частей Новороссийской военно-морской базы.



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