17.10.2020 (13:05)
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота стартовал конкурс на лучший календарь на 2021 год
В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) стартовал конкурс на лучший календарь на 2021 год.
Макеты календарей разрабатываются военнослужащими в форматах карманного, настольного и настенного плакатов, а также перекидных календарей, как в цветном, так и в чёрно-белом вариантах.
По условиям конкурса на календарях необходимо отразить объекты, корабли и события, связанные с деятельностью своей воинской части. Критериями для оценки работ станет содержательность, степень информативности и выразительность.
По итогам конкурс будут отобраны работы в номинациях «Лучший календарь воинской части» и «Лучший оригинальный календарь». Лучшие макеты календарей будут представлены на общефлотский конкурс.
Мероприятие проводится с целью повышения творческой активности военнослужащих, формирования и поддержания положительного имиджа Вооруженных сил Российской Федерации.
В конкурсе принимают участие около 500 военнослужащих из 10 соединений и воинских частей Новороссийской военно-морской базы.